Panique à Guédiawaye: Le serpent de la terreur n’est pas encore capturé

Malgré les gros moyens déployés par les sapeurs-pompiers, « le reptile » qui trouble la quiétude des habitants des Hlm Las Palmas de Guédiawaye n’a pas encore été capturé. Depuis dimanche dernier, les soldats du feu ont été saisis par les populations. Finalement, les occupants de la maison en cause ont été obligés de quitter les lieux.



D’après L’As, le lieu de résidence du « reptile » est une école coranique où logeaient le maître, ses épouses et les élèves. Ces derniers ont été relogés au stade Amadou Barry. « Ce qui nous étonne, c’est qu’il y a encore des cris et un bruit. Mais, nous n’avons rien trouvé. Il fallait notre intervention pour lever le doute », confie un des éléments des Sapeurs-pompiers, présent au moment de la traque du « reptile ».



leral