Pandémie covid-19 Mauritanie : le retour du couvre-feu plane sur Nouakchott

La recrudescence des contaminations depuis une semaine à Nouakchott fait craindre le retour du couvre-feu pour faire face à la deuxième vague du coronavirus qui n’a pas épargné le gotha politique et militaire.



Le chef de file de l’opposition et le chef de l’UFP ainsi que d’autres personnalités militaires et civiles ont été testées positifs. La situation est plus que préoccupante avec 157 nouveaux cas et 4 décès dimanche dernier portant le nombre de malades à plus de 1600 personnes dans le pays.



Les mauritaniens ont l’impression de vivre un deuxième cauchemar après le confinement de la première vague en mars dernier. Ils suivent avec angoisse la courbe des nouveaux cas de covid-19 dont plus des trois quarts à Nouakchott avec le quartier huppé Travragh Zeina comme épicentre.



Une recrudescence des contaminations qui perdure depuis plus d’une semaine au point que les autorités de Nouakchott durcissent les mesures de restrictions après la fermeture des écoles et universités pour 10 jours.



Des sanctions sont prévues pour les récalcitrants aux mesures barrière le port du masque et la distanciation physique dans les lieux publics marchés et mosquées et administrations publiques.



Les observateurs craignent le retour du couvre-feu voire un semi reconfinement si les mesures ne sont pas respectées par les citoyens.



