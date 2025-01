Palais : la poignée de main entre Omar Sy et Diomaye Faye et les belles perpectives pour le cinéma

11/01/2025 00:14

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu vendredi au Palais présidentiel l'acteur franco-sénégalais Omar Sy, star internationale révélée notamment par la série "Lupin" et le film "Intouchables".



Au cours de cette visite de courtoisie, les échanges ont principalement porté sur les opportunités de développement de l'industrie cinématographique et culturelle au Sénégal. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de faire du secteur culturel un levier majeur de croissance et d'influence internationale pour le pays.



"Le Sénégal regorge de talents et notre jeunesse est extraordinairement créative. Il est temps de mettre en place les conditions nécessaires pour libérer ce potentiel", a déclaré le Président Faye, selon des sources proches de la présidence.



De son côté, Omar Sy s'est dit "impressionné par le dynamisme culturel" du pays et a exprimé son souhait de contribuer au développement du secteur cinématographique sénégalais. L'acteur, qui jouit d'une reconnaissance internationale, pourrait devenir un ambassadeur de choix pour la promotion du cinéma sénégalais à l'étranger.