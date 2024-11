Palais : Diomaye honore 11 citoyens sentinelles de la propreté

30/11/2024 08:37

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a honoré, vendredi, au Palais de la République, onze citoyens sénégalais pour leurs actions en faveur de la propreté.



Ils ont reçu la distinction des ‘’Jambaar ci Setal Sunu Réew’’, rapporte la télévision nationale (RTS).



»Ces Jambaar ci Setal Sunu Réew sont plus que des figures inspirantes. Ils sont le symbole d’une nation qui aspire un avenir meilleur forgée par l’action individuelle et collective’’, a déclaré le chef de l’Etat.



»A travers vos efforts inlassables pour assainir, embellir, protéger notre environnement, vous avez montré qu’un Sénégal propre et durable n’est pas un rêve lointain, mais une ambition à notre portée’’, a-t-il ajouté.



Selon lui, ‘’il n’y a pas de geste insignifiant lorsqu’on œuvre pour le bien commun’’.



Dans un communiqué, la présidence sénégalaise souligne que cette marque de reconnaissance s’inscrit dans la volonté du chef de l’Etat de célébrer l’implication citoyenne en faveur de la salubrité et l’hygiène publique, et de l’environnement, ainsi que la promotion d’une culture nationale d’engagement communautaire.



Ces lauréats se sont distingués par ‘’leurs actions impactantes’’ à travers ‘’des initiatives individuelles et collectives qui transforment le quotidien’’, indique la même source.



Elle estime que cet événement se veut également ‘’une source d’inspiration pour mobiliser davantage de Sénégalais autour de cette dynamique de préservation de notre cadre de vie’’.



Le communiqué rappelle que depuis son lancement le 1er juin dernier l’initiative ‘’Setal Sunu Réew’’ a mobilisé des milliers de citoyens œuvrant à l’assainissement des espaces publics et à l’amélioration de la salubrité urbaine.



‘’Par cette cérémonie, souligne-t-il, le président de la République appelle à une coalition pérenne entre citoyens, associations locales et institutions, pour ériger la salubrité en priorité nationale et inscrire cet élan dans la durée.



APS