Paiement des bourses : démarrage des opérations le 2 décembre

01/12/2025

Le paiement des allocations d’études des mois d’octobre et novembre 2025, ainsi que le versement du trousseau pour l’année universitaire 2025-2026, débutera le mardi 2 décembre, a annoncé la Direction des Bourses dans un communiqué.





La Direction invite l’ensemble des étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur à prendre les dispositions nécessaires pour effectuer leurs opérations à compter de cette date.



MS/NDARINFO



