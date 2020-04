PROPAGATION DU CORONAVIRUS EN AFRIQUE : Le nombre de cas a doublé en une semaine (Oms)

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) a annoncé une multiplication par deux du nombre de personnes infectées au Covid-19 en Afrique alors que le monde compte désormais plus de 2 millions de cas confirmés de Covid-19. Si des signes encourageants ont pu être constatés dans certains pays, des tendances inquiétantes voient le jour dans d'autres, a indiqué l’agence onusienne.



« La semaine dern ière, il y a eu une augmentation de 51% du nombre de cas signalés sur mon propre continent, l'Afrique, et une augmentation de 60% du nombre de décès signalés », a déclaré le Directeur général de l’Oms, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse organisée virtuellement depuis Genève.



A la date du 17 avril, la région africaine de l’Oms comptait plus de 12.360 cas confirmés de Covid-19. « Avec le défi actuel d’obtenir des kits de test, il est probable que les chiffres réels soient plus élevés que ceux indiqués », a reconnu le Dr. Tedros, originaire de l'Éthiopie. Avec le soutien de l'Oms, la plupart des pays africains ont désormais la capacité de tester le Covid-19. « Mais il existe encore d'importantes lacunes dans l'accès aux kits de test », a rappelé le Directeur général. « Nous travaillons avec des partenaires pour combler ces lacunes et aider les pays à trouver le virus ».





Les Centres de contrôle et de prévention des maladies d’Afrique (Cdc Africa) - institution de l’Union africaine (UA)- a annoncé jeudi que plus d'un million de tests pour le Covid-19 seront déployés sur le continent à partir de la semaine prochaine.