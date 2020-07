PROJET DE NAVIGATION SUR LE FLEUVE SENEGAL : délimitation des domaines portuaires de Saint-Louis à Bakel

Une importante mission composée des services régionaux de l’urbanisme et du Cadastre de Tamba appuyée par la SOGENAV ( Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation sur le fleuve Sénègal) et la Cellule Nationale de l’OMVS au Sénégal représentée par Nouhan Ndiaye dit Vieux Ndiaye a séjourné à Bakel du lundi 15 au mercredi 17 juin 2020 pour la délimitation du site N°1 et 2 de Bakel. La commission domaniale de la commune a participé aux travaux. Il faut noter que la cellule nationale de l’OMVS Sénègal a entièrement financé le balissage et les bornes de 2m de hauteur au niveau de la rive gauche du fleuve.

Pour rappel la navigation sur le fleuve Sénégal a connu une période florissante dans les années 1960, entre Saint-Louis du Sénégal et Kayes, sur une distance de 948 Km. Malheureusement, la grande sécheresse de 1973-1975, en plus du défaut d’entretien des fonds du fleuve par curage et dragage, a freiné cet essor et fait apparaître plusieurs obstacles (seuils) à la navigation.



Aujourd’hui, seul le navire « BOU EL MOGDAD » assure des rotations régulières pour amener des touristes de Saint-Louis à Podor, sur l’île à Morphil. Pour la relance de cette navigation, l’OMVS a décidé de réaliser le projet en deux phases : le Programme Prioritaire d’Investissement (PPI) et le Volet transport minéralier sur le fleuve.





Pour le Programme Prioritaire d’Investissement (PPI) : Il s’agit d’assurer une navigation pérenne sur le fleuve Sénégal, de Saint-Louis au Sénégal à Ambidédi au Mali, soit sur 905 Km. Dans ce cadre, il est envisagé les travaux suivants : •la construction d’infrastructures portuaires : le port fluviomaritime de Saint-Louis qui est un complexe portuaire qui comprend un port de pêche, un port de commerce et un port de plaisance et le port fluvial terminus d’Ambidédi, •la construction ou la réhabilitation/modernisation de 9 escales portuaires(Rosso-Mauritanie, Richard-Toll, Dagana, Boghé, Podor, Cas-Cas, Kaédi, Matam, Bakel) et de 7 appontements (Rosso-Sénégal, Niangué, Lexeiba, Démète, Dial, Civé, Gouraye). C’est cet important projet que le maire de Bakel a négocié.



