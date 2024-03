PROFIL - Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cinquième et plus jeune président du Sénégal

26/03/2024 07:14

Sorti largement en tête des suffrages à l’issue du scrutin présidentiel de dimanche, Bassirou Diomaye Diakhar Faye va devenir à 44 ans le plus jeune président de la République du Sénégal, après que son challenger, Amadou Ba, candidat du pouvoir sortant, a concédé sa défaite avant même la publication des résultats officiels.