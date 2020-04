PRÉVENTION DU COVID-19 : La démarche exemplaire de l’ASC Niim-Gui (vidéo)

Soutenue par de bonnes volontés du quartier, l’ASC Niim-Gui a mis à la disposition des populations de Pikine, des masques de protection contre la pandémie du Covid-19. Aupxaravant, des frasques portant sur des messages de prévention ont été dessinées et des kits de lavages de mains ont été installés. Une démarche saluée par le délégué du quartier et le représentant de l’Odcav de Saint-Louis. Ce dernier invite les autres entités sportives et culturelles de Saint-Louis à suivre ce sillage.