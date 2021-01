PODOR : restitution d’une étude-action sur le niveau de compétence des collectivités territoriales (vidéo)

Dans l’optique d’offrir aux collectivités locales du département de Podor les compétences d’exécuter pleinement les missions qui leur sont dévolues, des sessions de formation ont été initiées à leur profit par la Fondation Mon-3. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre d’un programme d’autonomisation politico-économique des femmes du département de Podor mis en œuvre par cette ONG espagnole grâce au financement de l’Agence catalane au développement. Une recherche-action menée par le Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique-Diasporas (LASPAD) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a permis d’apprécier les résultats de cette démarche. Il faut dire que d’importants indicateurs ont été identifiés au terme de ce rapport sur le niveau global de compétence des élus et la fréquence d’utilisation de ces aptitudes par les administrés. Les élus, agents territoriaux bénéficiaires de ses sessions ont magnifié sa pertinence et lancé un appel pour sa pérennisation. Nous avons recueilli les avis de différentes parties prenantes …