PODOR : l’IPAR sensibilise les jeunes sur les opportunités d’emploi (vidéo)

Le conseil départemental de Podor a initié, les 9 et 10 septembre, un atelier d’échanges et de mise à niveau sur la problématique de l’emploi et l’employabilité des jeunes à l’échelle du territoire, en partenariat avec l’IPAR, la SAED, le LASPAD (UGB) et l’ARD de Saint-Louis.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une dynamique de construction d’une plateforme multi-acteurs pour le développement intégré et durable du territoire.



Cette plateforme est à la fois un espace de dialogue sur les politiques locales et un instrument pour agir sur les contraintes et les opportunités. Elle abordera principalement les questions relatives à l’insertion économique des jeunes et des femmes, aux transformations des exploitations agricoles, à l’évolution des systèmes alimentaires, ainsi qu’au renforcement des capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles des acteurs locaux.



Le conclave a permis aux bénéficiaires de comprendre les notions et enjeux de la territorialisation des politiques publiques. Une bonne occasion a été saisie pour déterminer les modalités de création et de fonctionnement d’une plateforme de services pour l’emploi et l’employabilité des jeunes et des femmes dans le département de Podor.



Suivez les explications du docteur Cheikh Oumar BA, chercheur et par ailleurs directeur exécutif de l'IPAR