PODOR/Vulgarisation des énergies alternatives : L’ONG Le Partenariat installe une Zone d’Activités Electrifiée à MBIDDI (Commune de Guédé Village) (vidéo)

L’ONG le Partenariat en collaboration de l’Agence Régionale de Développement de Saint-Louis et GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités) met en œuvre le Programme d’Accès à l’Energie Renouvelable en Région de Saint-Louis (PAER) dont l’objectif est de vulgariser les énergies alternatives notamment le solaire et le biogaz dans la région de Saint-Louis.