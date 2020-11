PODOR – MÉRI : l’ONG Mon-3 améliore la gouvernance et le développement local (vidéo)

D’importantes réalisations ont été menées grâce à la mise en œuvre du projet pour l’amélioration de la Gouvernance et le Développement Local de la population de Méri avec Approche Genre (GODELGEN) financé par la coopération espagnole. Cette dynamique s’inscrit dans la ligne du programme pour l’autonomisation politico-économique des femmes du Département de Podor (PAPEF-PODOR), soutenu par l’agence catalane de coopération pour le développement. Une initiative qui a fortement participé au renforcement des capacités du gouvernement et de l´administration locale, à l’amélioration des opportunités de transformation, de commercialisation et de production locales de la population de Mery, avec une attention spéciale aux femmes. Des actions magnifiées par la Commune bénéficiaire. Un atelier, tenu, hier dans l’hôtel de ville de Méri a permis décapitaliser les expériences tirées de l’exécution de ces deux projets. Le conclave de deux jours a regroupé l’ensemble des parties prenantes aux interventions qui, au terme de la rencontre, ont livré leurs impressions.