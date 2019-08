PDS : les partisans de Me Fatima FALL rejettent le remaniement de Me WADE

Les frustrations s’amplifient au lendemain de la publication par Me Abdoulaye WADE, de la nouvelle architecture du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). La déception qui a suscité les démissions de Babacar GAYE, Aminata SAKHO, Me Amadou SALL et Cheikh T.SECK n’épargne pas le foyer libéral Saint-Louisien. En effet, les partisans de Me Fatima FALL, dépités « les choix inappropriés », rejettent eux aussi le remaniement et réfutent catégoriquement sa légitimité.



« Elle est la seule cadre du parti qui, depuis plusieurs années, œuvre sans relâche avec ses propres moyens pour l’animation et la massification au moment où beaucoup pliaient leurs bagages », déclare Abdou SEYE, un de ses lieutenants. M. SEYE rappelle que « lorsque tous les cadres du parti ont abdiqué devant les dures pressions politiques et sociales et les coups bas, Me FALL est restée fidèle et digne à l’endroit du PDS ».



« Nous savons que sa mise en écart est la résultante de manœuvres souterraines et de jalousie », dénonce M. SEYE. Il évoque l’implication de l’huissier de justice au parrainage qui avait permis de récolter 900 personnes pour le parti. « Me WADE l’avait délibérément félicité à travers un message délivré par Oumar SARR », a-t-il ajouté. « Ce ne sont pas des postes qui nous intéressent. Que les choix qui engagent la vie du parti soient pris de manière réfléchie et transparente », exige le jeune responsable politique.



« Il est temps que nous définissions nos termes de collaboration avec Me WADE qui, par ses décisions aveugles, semble être loin des réalités du parti », ajoute-t-il. « Nous resterons mobilisés et disciplinés derrière notre leader. D’ici la fin du mois, nous officialisons la ligne que nous engagerons », a-t-il laissé entendre avant de lâcher que « ceux qui ont été pistonnés à Saint-Louis savent très bien qu’ils ne font pas le poids ».



