PDS/St-Louis : Mayoro FAYE rentre au bercail

08/10/2023 19:56

Le responsable politique a annoncé samedi son retour au Parti Démocratique Sénégalais (APR). C’était à l’occasion d’une mobilisation avec ses militants et sympathisants. Mayoro FAYE met ainsi un terme à sa collaboration avec la coalition Benno Bokk Yakaar(BBY) nouée à la veille de l’élection législative.



Il a décidé en outre de fondre son mouvement dans le Pds, a appelé ses sœurs et frères de parti à « l’union » et la « sincérité », à œuvrer d’arrache-pied pour la victoire Karim WADE à la présidentielle.