Ousmane Sonko se projette vers la présidentielle de 2029

07/12/2025

Lors de la cérémonie de commémoration dédiée aux victimes des violentes manifestations, tenue ce dimanche, Ousmane Sonko a déclaré son intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2029.





« Après 2024, personne ne pourra m'empêcher de participer à une élection », a-t-il lancé devant ses partisans, en allusion aux débats juridiques ayant entouré son éligibilité à la présidentielle de février 2024.



Cette dernière avait été marquée par sa condamnation pour diffamation dans l’affaire Prodac l’opposant à l’ex-ministre Mame Mbaye Niang, ce qui avait temporairement écarté sa candidature.



M.S/NDARINFO







