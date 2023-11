Ousmane Sonko s’adresse aux Sénégalais à 16 heures

19/11/2023 13:32

Alors que la Cour suprême a cassé la décision du juge Sabassy Faye de Ziguinchor qui avait ordonné sa réintégration sur les listes électorales, le temps est compté pour le leader de Pastef et ses alliés à quelques jours de la clôture des Parrainages.



Ousmane Sonko qui a été transféré à la prison du Cap Manuel cette semaine, annonce, via son staff de communication, qu’il va adresser un message important aux Senegalais ce dimanche à partir de 16H.



Va-t-il annoncer le nom du Plan B supposé de Pastef et ses alliés ? Va-t-il reprendre sa grève de la faim ? Va-t-il dévoiler une nouvelle stratégie pour sa formation politique dissoute en vue de la Présidentielle ? Rendez-vous est pris à 16 heures.