Ousmane Sonko dénonce la “haute trahison” liée à la dette cachée et appelle à la dissolution de l’APR

08/11/2025

Lors d’un rassemblement populaire organisé ce samedi, le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a fustigé l'ancien régime de Macky Sall, accusant l’ex-président et son parti, l’Alliance pour la République (APR), d’avoir dissimulé une dette qu’il qualifie de “haute trahison”.





“L’an dernier, lorsque j’ai évoqué la dette cachée, on a voulu faire croire que c’était un leurre. Aujourd’hui, la Cour des comptes et le FMI confirment son existence”, a-t-il affirmé devant une foule acquise à sa cause, estimant que toute personne niant désormais cette réalité devrait “aller en prison”.





Allant plus loin, Ousmane Sonko a appelé à la dissolution de l’APR, qualifiant le parti d’“organisation criminelle” et réclamant un décret présidentiel pour officialiser sa disparition : “Ce parti a perdu toute légitimité dans ce pays”.







