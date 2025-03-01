Ousmane Sonko attendu aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre

Le Premier ministre Ousmane Sonko effectuera une visite officielle aux Émirats arabes unis (EAU) du 8 au 12 septembre 2025. Il sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président de la Fédération et Émir d’Abou Dabi, a-t-on appris.



Il s’agit du troisième déplacement du Chef du gouvernement hors du continent africain, après des visites en Chine et en Turquie. Ce voyage s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social Jubbanti Koom.



Cette mission intervient également moins d’un an après la visite officielle du Président Bassirou Diomaye Faye aux Émirats arabes unis, du 4 au 6 décembre 2024.



