Ousmane Sonko appelle le secteur privé à s’engager dans le Plan « Jubbanti Koom »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré mercredi à la Primature les représentants du secteur privé national pour partager le Plan de redressement économique et social « Jubbanti Koom », présenté le 1er août dernier à la Nation et aux partenaires.



Le Chef du Gouvernement est revenu sur les étapes franchies depuis l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024, notamment l’audit des finances publiques, l’élaboration de la Vision Sénégal 2050 et la mise en place du Plan de redressement. Il a réaffirmé la volonté de l’État de renforcer la place du secteur privé dans l’opérationnalisation des projets publics.



Les organisations patronales ont salué l’initiative et exprimé leur engagement à contribuer à la mise en œuvre du Plan et de l’Agenda national de transformation. Clôturant la rencontre, Ousmane Sonko a lancé un appel à une mobilisation patriotique du secteur privé pour inscrire durablement le pays sur la voie du développement.



