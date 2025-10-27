Ousmane Sonko annonce la baisse imminente de l’électricité et de l’essence

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce lundi la cérémonie officielle d’installation du Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale et de croissance inclusive, une initiative centrale du gouvernement visant à harmoniser les réformes sociales et économiques dans un contexte budgétaire tendu.





À cette occasion, il a annoncé une série de mesures à fort impact social, parmi lesquelles la baisse prochaine du prix de l’électricité et des produits pétroliers, conformément aux instructions du président de la République.





« Nous sommes en train d’orienter le budget vers la prise en charge des préoccupations sociales des Sénégalais, malgré les difficultés », a-t-il déclaré, insistant sur un arbitrage budgétaire rigoureux mené par son gouvernement. Il a également répondu à certaines critiques : « Certains pensent que nous taxons les Sénégalais. Mais les taxes n’entrent pas dans nos poches. »





Le Premier ministre a profité de cette tribune pour affirmer sa volonté de réduire la dépendance du Sénégal vis-à-vis des financements extérieurs. Selon lui, les projets phares du pays ne doivent plus être exclusivement tributaires de financements extérieurs. « Un petit choc peut provoquer la rupture des financements et l’arrêt des chantiers. Un pays qui se veut souverain doit détenir l’essentiel de son économie : le secteur gazier, les pôles agricoles, les infrastructures aéroportuaires, les grands transferts d’eau, l’énergie… », a-t-il souligné.



