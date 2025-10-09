Ousmane Sonko annonce 13 200 milliards FCFA d’engagements au Forum Invest in Sénégal

09/10/2025

Le Forum Invest in Sénégal 2025 s’est conclu sur une moisson record d’engagements, avec plus de 13 200 milliards de francs CFA annoncés pour financer 51 projets et conventions, a révélé mercredi le Premier ministre Ousmane Sonko.





Ce montant, équivalant à environ 23,5 milliards de dollars, dépasse largement les 10 000 milliards d’intentions initialement espérés. « Ce bilan illustre la confiance renouvelée des partenaires étrangers et nationaux dans la vision économique du Sénégal », a affirmé le chef du gouvernement, devant les 11 772 participants venus de 70 pays.





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait donné le ton à l’ouverture, soulignant que cette rencontre constituait « l’occasion de connecter les opportunités pour bâtir l’avenir ». Il a invité les investisseurs à s’associer à l’État autour du co-investissement, du transfert de technologies et de la création de chaînes de valeur locales.





Les secteurs prioritaires retenus concernent l’agro-industrie souveraine, les pôles agricoles intégrés, l’énergie verte (solaire, éolien, hydrogène), la transformation des ressources minières et pétrochimiques, l’économie bleue, le numérique et les infrastructures critiques.





Pour renforcer l’attractivité du pays, le chef de l’État a annoncé une série de réformes touchant les codes d’investissement, la fiscalité, les douanes, le droit du travail et les marchés publics. Elles s’accompagneront d’une digitalisation complète des procédures et d’une adaptation du cadre des partenariats public-privé.





L’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX) pilotera ce dispositif via un guichet unique digitalisé, destiné à fluidifier le climat des affaires et à accélérer la concrétisation des projets.





