Ousmane Sonko : « Le multilinguisme sera promu avec l’anglais et les langues nationales »

27/12/2024 16:09

Le gouvernement sénégalais va assurer la promotion du multilinguisme par la généralisation de l’anglais à l’élémentaire et l’utilisation des langues nationales dans le système éducatif, a annoncé, vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko.



A travers le multilinguisme, il s’agira de faire en sorte que tous les enfants sachent lire et écrire dans au moins une langue nationale, a dit M. Sonko en faisant sa déclaration de politique générale, devant les députés de la 15ème législature.



Le Premier ministre a également promis que l’éducation sera orientée vers les sciences et technologies, l’ingénierie et les mathématiques.



A cela s’ajoute l’intégration des daaras (écoles coraniques) dans le système éducatif, a-t-il dit, soulignant que ces établissements dispensant l’enseignement religieux seront mis à niveau en ce qui concerne les infrastructures, les équipements et le référentiel.



Le Premier ministre a annoncé que la formation en alternance sera fortement développée afin de garantir à »de nombreux jeunes un apprentissage pratique et une transition rapide vers l’emploi ».



Selon lui, les jeunes bénéficieront de ce dispositif qui sera soutenu par un fonds national et des incitations fiscales pour les entreprises partenaires.



Le PM a par ailleurs évoqué l’instauration d’un système de certification par crédit transférable.



Les dispositifs traditionnels d’apprentissage auprès d’artisans et d’entreprises informels seront appuyés pour permettre à des centaines de milliers de jeunes d’acquérir des compétences reconnues sur le marché du travail.

APS