Ousmane Sonko : "Cheikh Béthio et mon père furent radiés ensemble de la fonction publique"

Comme nous vous l'annoncions un peu plus tôt dans la journée, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a rencontré, dans la soirée de ce jeudi, Serigne Saliou Thioune, actuel guide des Thiantacounes.



Sur sa page Facebook, le député a révélé que son père et Cheikh Béthio Thioune furent radiés ensemble de la fonction publique.



"En plus d'être voisins, nous partageons l'amitié de nos regrettés parents", a écrit le député de l'opposition. Qui détaille: "Mon père, feu Mamadou, fut très ami avec le Cheikh Béthio Thioune avec lequel il a habité et servi dans les années 60 comme enseignants dans le village d'Agnak en Casamance. Ils y ont milité ensemble dans la clandestinité sous le PAI et furent radiés ensemble de la fonction publique".



Revenant sur le contenu des échanges d'hier, Sonko raconte que "le clou de la rencontre a été quand mon hôte entra dans ses appartements pour revenir avec une photo en noir et blanc où les deux amis, dans la vingtaine, posaient fièrement". Il a prié pour le repos de leurs défunts pères.



