Oumar SARR, Babacar GAYE, et Me Amadou SALL formalisent leur parti

Dans le processus de lancement de leur parti des libéraux et démocrates (PLD)/And Suqali, Oumar Sarr, Me Amadou Sall, et Babacar Gaye ont déposé hier jeudi, à la préfecture de Dakar, le dossier pour l’enregistrement et la reconnaissance de leur formation politique.



"Mandatés par l’Assemblée générale constitutive du Parti des libéraux et démocrates/And Suqali (Pld/As) tenue le 31 août 2020, nous avons déposé ce jour, à la préfecture de Dakar, le dossier pour l’enregistrement et la reconnaissance de notre parti. Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, il n’était pas possible d’organiser de grands rassemblements tout en respectant les mesures barrières", ont précisé les anciens responsables libéraux dans une note parvenue à Emedia.



Dans ladite note, l’ex-numéro 2 du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Me Wade, et ses camarades annoncent qu’ils tiendront une conférence de presse, dans les prochains jours, à sa permanence nationale, pour exposer son programme fondamental, détailler le chronogramme de ses activités et présenter sa direction nationale.







EMEDIA