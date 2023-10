Opération terrestre sur la bande de Gaza : l'Arabie Saoudite met en garde l'Israel

28/10/2023 13:50

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a publié samedi un communiqué condamnant toute opération terrestre des forces israéliennes susceptible de menacer la vie des civils palestiniens.



« Le Royaume condamne et dénonce les opérations terrestres menées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, et met en garde contre le danger de continuer à perpétrer ces violations flagrantes et injustifiées du droit international contre nos frères palestiniens », indique le communiqué.



AFP