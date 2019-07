Opération pré-hivernale : l’ONAS libère le réseau de PIKINE (vidéo)

La direction régionale de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) a lancé, ce matin, ses opérations pré-hivernales par un coup de point à PIKINE.



En plus d’extirper les déchets solides jetés sur le réseau d’eau pluviale, source des refoulements incessants, l’équipe devra s’attaquer au blocage des exutoires du bassin de rétention.



Une première intervention a permis de libérer les sorties. Habits, pannes et seaux cassés, cadavres et restes d’animaux, pneus bouchent les issues rendant impossible la bonne marche des stations de pompage.



Les nombreuses sensibilisations n’empêchent toujours pas aux populations de prendre conscience du mal qu’ils se font à travers ces comportements inciviques. Regardez !