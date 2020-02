Opération de sécurisation à Rufisque : Plus 185 personnes arrêtées.

Une opération combinée police et gendarmerie a été effectuée dans le département de Rufisque, le 05 Février 2020. Pour les besoins de l’opération, 426 hommes ont été engagés pour effectuer cette mission de grande envergure avec 32 véhicules à leur disposition.