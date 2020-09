Onas - Annulation: Ousmane Sonko "ne doute pas de Sakho", mais promet des cafards...

Il était prévu, ce vendredi, une rencontre de travail entre le leader du Pastef, Ousmane Sonko, et le directeur général de l’Onas, Lansana Gagny Sakho. Finalement, elle sera annulée, à cause d'un calendrier chargé du Dg de l’Onas, nous dit-on.

Mais cette décision ne détournera pas Sonko de sa volonté de vilipender la politique de Macky Sall et son régime. ‘’Je ne doute pas de la volonté de M. Sakho d'honorer l'invitation qu’il nous a faite publiquement.



Mais nous devinons tous que les choses n'ont pas dû être au repos pour lui, depuis l’annonce. Je lui réitère, pour ma part, ma totale disponibilité à tenir cette séance’’, a tweeté Ousmane Sonko.





Ce dernier promet de faire d'autres révélations sur les problèmes de gestion de l'assainissement dans le pays.



‘’Quant à la gestion de l’assainissement au Sénégal, nous y reviendrons dans les prochaines jours, pour vous livrer plus de détails sur les pratiques scandaleuses qui en sont la cause depuis 2012’’, soutient-il.