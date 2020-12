OPINION - Tous morveux. Par Abdoulaye Ndiaye, conseiller municipal

La dernière sortie du professeur Marie Teuw Niane en indispose plus d’un. En effet, de par son insipide « garouwalé », il a visé en plus du maire tous les conseillers municipaux et surtout les membres de la commission de dénomination des rues, places et édifices que la commune a mise en place. Que de virulence, que de vulgarité surtout venant d’un Monsieur tant respecté dans cette ville et même au-delà.