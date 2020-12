OPINION - Suul kér duka téré féégn - Abdoulaye NDIAYE, Conseiller Municipal/St-Louis

Ému et profondément touché par « l’interview-révélations « du ci-devant médiateur de la République Me Alioune Badara Cissé pour ne pas le nommer, je ne saurais ne pas jeter mon grain de sel dans la sauce. En vérité, le commun des sénégalais était loin de se douter du traitement peu enviable réservé à la Médiature. Quel courage disons-nous! quel stoïcisme mais aussi et surtout quelle belle leçon de patriotisme ! Par votre abnégation, vous démontrez avec brio que pour vos compatriotes, aucun sacrifice ne saurait être de trop et que votre engagement a toujours été sain et dépourvu de calcul.