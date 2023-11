OMVS : retour de la Guinée au sein de l’organisation trois mois après avoir acté son départ

31/10/2023 19:59

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) voit le retour de la Guinée dans ses rangs. Les guinéens avaient quitté l’OMVS en juillet dernier, estimant qu’elle ne prend pas en compte ses intérêts stratégiques.



Ce retour a été acté, jeudi 19 octobre, par la participation du Premier ministre guinéen par intérim, Bernard Goumou, représentant le Colonel Mamadi Doumbouya, lors d’un sommet extraordinaire virtuel de l’OMVS présidé par le président mauritanien Mohamed Cheikh Ghazouani.



Le président mauritanien s’est félicité du retour de la Guinée au sein de l’organisation trois mois après la suspension de son adhésion.



L’ordre du jour de ce sommet extraordinaire portait sur les développements de l’organisation et le rythme de mise en œuvre des décisions qu’elle a prises lors de son dernier sommet.



Occasion saisie par le président Ghazouani pour souligner l’importance de l’unité de l’organisation, de la participation de tous les États membres à son développement et des efforts combinés de ses dirigeants pour développer la région et réaliser les aspirations de ses peuples à la croissance et à l’intégration.



CRIDEM