Nucléaire : Washington prêt à agir « de façon hostile » sans accord sur le transfert.

18/04/2026

Une nouvelle phase de tension diplomatique s'ouvre entre Washington et Téhéran. Des délégations américaine et iranienne doivent se rencontrer ce lundi 20 avril 2026 pour négocier la fin des hostilités, selon des sources iraniennes citées par CNN.





Toutefois, les États-Unis n’ont pas encore confirmé la tenue de ces pourparlers, alors que Donald Trump souffle le chaud et le froid : après avoir exprimé sa confiance quant à un accord imminent, le président américain menace désormais de ne pas prolonger le cessez-le-feu en cas d'échec des discussions.





Le dossier nucléaire et la sécurité maritime restent les principaux points de friction. Trump a prévenu que les États-Unis pourraient s'emparer du matériel nucléaire iranien « sous une forme beaucoup plus hostile » si aucun transfert pacifique n'était conclu. Parallèlement, alors que Téhéran a annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz, le Parlement iranien menace de le refermer si le blocus naval américain n'est pas levé.





Pour tenter de stabiliser l'économie mondiale face à cette incertitude, l'administration américaine a de nouveau levé temporairement les sanctions sur le pétrole russe afin de freiner la hausse des prix à la pompe.





MS/NDARINFO



