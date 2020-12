Novembre meurtrier sur les routes du Sénégal : 613 accidents et 20 morts répertoriés

La police dévoile son bilan du mois écoulé de novembre. De ce fait, l’examen de l’évolution de la criminalité a permis de conclure à une tendance baissière depuis plusieurs mois avec un taux d’élucidation de plus de 99 % des crimes.