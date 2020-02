Nouvelles licences de Pêche : Pas de faveurs pour les pêcheurs Saint-Louisiens !

Des mesures sévères et contraignantes ont été fixées dans le cadre du nouvel accord de pêche. Les licences sont désormais soumises à un renouvellement trimestriel et pour une durée d’un an. Parmi les nouveaux critères, le versement de 6% de la capture en terre mauritanienne. Une manière pour Nouakchott de profiter amplement de la main-d’œuvre Guet-Ndarienne.