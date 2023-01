Nouvelle usine de sardines : La Mauritanie investit 15 millions de dollars

07/01/2023 07:42

La Mauritanie produit à nouveau de la sardine en conserve dans une usine flambant neuve, dénommée 3M Seafood, dans la capitale économique du pays, Nouadhibou. 3M Seafood a été récemment inaugurée par le chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani.