Nouvelle souche du Coronavirus : les précisions du Chef du Service Virologie de l'Institut Pasteur de Dakar

Responsable du département Virologie à l’Institut Pasteur de Dakar, Dr Ousmane Faye révèle que la nouvelle souche du Coronavirus n’a pas, pour le moment, été trouvée au Sénégal. Le virologue souligne toutefois que les recherches se poursuivent.