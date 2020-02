Nouvel accident sur l’axe GANDON-RAO : de l’urgence de fermer le CET !

Les carambolages de véhicules se succèdent sur l’axe GANDON-RAO. Un nouvel accident s’y est produit, très tôt ce matin. Aucune perte humaine n’a été notée, mais d’importants dégâts ont été enregistrés selon un témoin joint par NDARINFO.



L'immense fumée grisâtre émanant du Centre d’Enfouissement Technique (CET) brouille la visibilité des conducteurs. Cette situation s’aggrave en cas de brouillard.Cet axe, faut-il le rappeler, est un chaussé de 6 mètres construit sur une ligne glissante. Le moindre dérapage devient mortel.



En plus du danger écologique que constitue, ce dépotoir d’ordures à ciel ouvert menace la vie des citoyens qui l’empruntent.



Si l’autorité ne décide pas, à titre conservatoire, de fermer l’exploitation non règlementée du site, d’autres larmes vont couler. Cette mesure pourrait pousser la Commune de Saint-Louis à ne polluer sa voisine de GANDON et à trouver, enfin, une solution durable sur la gestion de ses ordures ménagères.



