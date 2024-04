Nouveau gouvernement : Les coulisses d'un casse-tête patriotique

05/04/2024 12:04

Depuis la passation de pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, le 2 avril jusqu’à l’instant où ces lignes sont écrites, la liste du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko n’a toujours pas été publiée. Et pourtant ce dernier avait promis de remettre cette liste au président Diomaye Faye quelques heures après son discours d’après nomination. Depuis lors, les Sénégalais attendent toujours. Des interlocuteurs nous font part de fortes tensions et d’une ambiance toxique au Palais concernant les nominations en cours. La rupture annoncée commence bien !



Après une cérémonie militaire de levée de drapeau qui a durée juste 15 minutes pour marquer la 64e fête de l’indépendance de notre pays, Diomaye Faye s’est retiré dans des bureaux pour reprendre ses activités. Depuis mardi dernier, après la nomination du président du parti Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, ainsi que celle de l’ancien ministre sous l’ère de Macky Sall, Marie Teuw Niane, comme directeur de cabinet du président de la République, sans compter la reconduction d’Oumar Samba Ba comme ministre secrétaire général de la présidence de la République, rien ne semble bouger au palais de la République, si ce n’est des tiraillements et des querelles, selon nos interlocuteurs.



Pastef, leader de l’anti-système, piégé parle Système ?



Le parti Pastef a toujours déclaré une opposition radicale au système politique en place, se présentant comme antisystème. Selon les « Patriotes », le Système représente l’ensemble des lois et des règlements, pratiques et hommes dirigeant notre pays depuis 1960. Un Système que Pastef a farouchement combattu jusqu’à son accession au pouvoir le 24mars 2024 par le biais de son candidat Bassirou Diomaye Faye, élu avec une majorité de plus de 54%. Avant l’arrivée au pouvoir d’Ousmane Sonko, plusieurs hommes et femmes du Système les ont rejoints dans leur combat radical contre celui-ci avec le ralliement à leur cause d’une centaine de partis politiques, mouvements d’obédience idéologique diverses et personnalités remarquables. Certains justifient cette attitude incompréhensible et incohérente en politique en disant qu’il faut additionner et non soustraire, et qu’une fois au pouvoir, tout le système sera balayé avec le balai magique brandi par le candidat Diomaye Faye lors de sa campagne électorale. Pour l’instant, ce coup de balai est toujours attendu. Surtout, la rupture qui aurait dû commencer par la formation du gouvernement n’est pas au rendez-vous puisqu’on a l’impression d’assister toujours a u x atermoiements et autres marchandages précédant la formation des gouvernements du président Macky Sall !



En effet, dès le début des nominations, deux éminents ministres du système ont été les premiers de la liste : l’ancien ministre Mary Teuw Niane, malgré son engagement fervent en faveur de Pastef depuis qu’il a claqué la porte du régime du président Macky Sall, et le brillant commis de l’État qui a servi Macky Sall au secrétariat général de la présidence, Oumar Samba Ba. Ces deux nominations ont fait trembler plusieurs groupes WhatsApp du parti Pastef, qui ont enregistré des discussions aboutissant même au départ de certains militants. Certains observateurs restent sur leur faim, du moins pour le moment, face à cet enracinement dans le système tant combattu par l’anti-système.



Les querelles de positionnement pour l’entrée au gouvernement rappellent les batailles des Apéristes au Palais sous Macky Sall, selon nos interlocuteurs. L’histoire se répète alors même que les enquêtes de moralité et autres procédures nécessaires avant les nominations dans des postes stratégiques du gouvernement ne sont pas encore abordées. Au lieu de cela, des querelles et des luttes de lobbying pour des postes de ministres, directeurs généraux, ambassadeurs, entre autres, sont en cours. Malgré la promesse d’une forte rupture avec les mauvaises pratiques du passé pour instaurer une gouvernance vertueuse et prospère, les marges de manœuvre sont très limitées pour ce nouveau gouvernement anti-système dirigé par Ousmane Sonko. Ce dernier avait promis de transmettre la liste des propositions pour le nouveau gouvernement au président de la République dans les heures qui suivraient sa nomination. Cependant, plus de 72 heures se sont écoulées depuis sans qu’aucune liste ne soit publiées. Et les Sénégalais de se perdre en conjectures. Des bailleurs qui ont investi moralement et financièrement dans le projet de Pastef veulent des ministères stratégiques au lieu des propositions qui leur sont destinées.



Des anciennes baronnes du système, qui ont fait campagne avec Pastef, font également pression et intensifient leur lobbying pour occuper des ministères de souveraineté au sein de ce gouvernement en gestation. L’oligarchie des illettrés rejette la dictature des diplômes imposés pour accéder à certains postes, arguant qu’ils ont lutté, été emprisonnés et mobilisé jusqu’à la victoire de Pastef sans qu’on leur ait demandé des diplômes. Cette oligarchie des non-instruits va même jusqu’à énumérer ses mérites à travers ses actions sociales, son activisme médiatique et autres sacrifices pour l’accession de Pastef au pouvoir.



Selon nos interlocuteurs, le palais de la République est également le lieu de lamentations pour de puissants hommes d’affaires qui opposent leur veto et leur influence pour faire entrer leurs équipes dans ce nouveau gouvernement qu’ils ne comptent pas soutenir à distance. Toutes ces questions complexes, associées au bicéphalisme en place, ne facilitent pas la tâche du président actuel, malgré son intégrité et son intransigeance à atteindre des résultats conformément aux promesses faites et à l’espoir considérable que porte sur lui tout le peuple sénégalais, en particulier la jeunesse.



Dans les heures à venir, cette liste du gouvernement sera nécessairement publiée afin de passer à l’action après les paroles rassurantes et pleines d’espoir de Bassirou Diomaye Faye pour un Sénégal juste et prospère tant attendu.