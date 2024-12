Nouakchott : Dakar et Alger s'engagent à renforcer leur coopération

10/12/2024 17:33

Le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré avoir eu, mardi, à Nouakchott, un ‘’riche entretien’’ avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, portant sur la volonté partagée de renforcer la coopération entre Dakar et Alger.



" J’ai eu un riche entretien avec le Président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Nos échanges ont porté sur notre volonté commune d’œuvrer au renforcement de la coopération entre nos deux pays’’, a indiqué le président sénégalais dans un message publié sur le réseau social X.



La rencontre entre les deux chefs d’Etat a eu lieu en marge d’une conférence de l’Union africaine consacrée à l’éducation, la jeunesse et l’employabilité, ouverte mardi et qui se poursuit jusqu’au mercredi dans la capitale mauritanienne.



APS