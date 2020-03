Nouadhibou : des dizaines de voyageurs mis en quarantaine

Les autorités médicales de la ville de Nouadhibou ont mis ces derniers jours en quarantaine des dizaines de voyageurs pour une durée de 14 jours dans le cadre des mesures préventives pour empêcher l’entrée sur le territoire de tout cas suspect du corona.



Parmi ces personnes tenues à l’isolement des chiliens, un espagnol et un algérien, arrivé à bord d’un vol en provenance d’Espagne, en plus de 12 marocains expédiés dans leur pays par voie terrestre.



Selon nos sources les autorités locales ont pris toutes les mesures adéquates lors du transfert de ces personnes vers le kilomètre 55 par ambulance où des services médicaux les ont mis en quarantaine.



Pendant ce temps on s’attend à ce que 14 ressortissants chinois, arrivés en Mauritanie le 5 mars et mis depuis lors en isolement, soient libérés dans deux jours s’ils s’avèrent qu’ils n’ont pas contracté la maladie.