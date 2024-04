Nommé DIRCAB de Diomaye : les nouvelles prérogatives de Mary Teuw Niane

02/04/2024 23:17

Le directeur de Cabinet devra assiste le Président Bassirou Diomaye Faye dans tous les domaines et supervise les actions relatives à la sécurité. Il prépare les décisions et arbitrages du Président et le tient informé de leur mise en œuvre.



Présent au Conseil des ministres, aux Conseils présidentiels et aux Conseils interministériels, Mary Teuw Niane va participer aux séances de travail du Président de la République. Recevant délégation de signature, il contrôle les actes relevant de sa compétence, notamment ceux qui doivent être signés par le Président.



L'ancien Mesri et recteur de l'Ugb peut s'entourer d’un ou plusieurs directeurs de Cabinet adjoints qui ont rang de directeur de Cabinet ministériel et dispose d’un chef de Cabinet, d’un Secrétariat et de chargés de mission.