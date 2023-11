Nominations : Vaste chamboulement dans l'administration territoriale

Monsieur Sidy Sarr DIEYE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Ranérou, est nommé adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargé des affaires administratives, en remplacement de Madame Diégui NGOM, appelée à d’autres fonctions ;





Madame Safiatou Joséphine DIENG, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargée des affaires administratives, est nommée adjoint au gouverneur de la Région de Kaolack chargée des affaires administratives, en remplacement de Monsieur El Hadji Malick Sémou DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;





Madame Aïchatou Ndiaye DIALLO, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Matam chargée du développement, est nommée adjoint au gouverneur de la Région de Kaffrine chargée des affaires administratives, en remplacement de Madame Tiguida WAGUE, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Assane GUEYE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Babacar NIANG, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Marième Pouye ANNE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Kolda chargée du développement, est nommée adjoint au gouverneur de la Région de Kolda chargée des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Boubacar Bahinghou SAGNA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Georges Samba FAYE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou, chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Amadou Salmone FALL, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Daouda SENE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la Région de Tambacounda chargé des affaires administratives, en remplacement de Madame Maude MANGA, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Oumar Ngalla NDIAYE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Sédhiou chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la Région de Sédhiou chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Modou GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Sidy Guissé DIONGUE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargé des affaires administratives, en remplacement de Madame Safiatou Joséphine DIENG, appelée à d’autres fonctions.



Monsieur Chérif Mouhamadou Blondin NDIAYE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Ziguinchor, est nommé Préfet du Département de Dakar, en remplacement de Monsieur Mor Talla TINE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Abdou Khadir DIOP, Administrateur civil Principal, précédemment Directeur des Ressources humaines et du matériel à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Préfet du Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Serigne Babacar KANE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Saïd DIA, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Vélingara, est nommé Préfet du Département de Guédiawaye en remplacement de Monsieur Ibra FALL, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Babacar NDIAYE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Nioro du Rip, est nommé Préfet du Département de Keur Massar, en remplacement de Monsieur Sahite FALL, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ibrahima FALL, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Goudomp, est nommé Préfet du Département de Nioro du Rip, en remplacement de Monsieur Babacar NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Alioune Badara MBENGUE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Médina Yoro Foulah, est nommé Préfet du Département de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Mame Less CABOU, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Thierno Souleymane SOW, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Kédougou, est nommé Préfet du Département de Vélingara, en remplacement de Monsieur Saïd DIA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mame Less CABOU, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Tambacounda, est nommé Préfet du Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Moussa DIAGNE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Hamet Tidiane THIAW, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Kaolack, est nommé Préfet du Département de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Chérif Mouhamadou Blondin NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Latyr NDIAYE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Linguère, est nommé Préfet du Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Hamet Tidiane THIAW, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Diadia DIA, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Kolda, est nommé Préfet du Département de Saint Louis, en remplacement de Monsieur Modou NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mbassa SENE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Bounkiling, est nommé Préfet du Département de Kolda, en remplacement de Monsieur Diadia DIA, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Ngoné CISSE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Sédhiou, est nommée Préfet du Département de Guinguinéo, en remplacement de Monsieur Ahmadou Coumba NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ahmadou Coumba NDIAYE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Guinguinéo, est nommé Préfet du Département de Ranérou, en remplacement de Monsieur Sidy Sarr DIEYE, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Modou GUEYE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Sédhiou chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Sédhiou, en remplacement de Madame Ngoné CISSE, appelée à d’autres fonctions ;



Article 16.- Monsieur El Hadji Malick Sémou DIOUF, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Kaolack chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Kédougou, en remplacement de Monsieur Thierno Souleymane SOW, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Babacar NIANG, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Saraya, en remplacement de Monsieur Cyprien Antoine BALLO, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Boubacar Bahinghou SAGNA, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Kolda chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Bounkiling, en remplacement de Monsieur Mbassa SENE, appelé à d’autres fonctions.



Madame Tiguida WAGUE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Kaffrine chargée des affaires administratives, est nommée Préfet du Département de Birkilane, en remplacement de Monsieur Abdoul Wahab TALLA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Abdou DIOP, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Fatick, chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Goudomp, en remplacement de Monsieur Ibrahima FALL, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Maude MANGA, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Tambacounda, chargée des affaires administratives, est nommée Préfet du Département de Louga, en remplacement de Madame Ndèye Nguénare MBODJI, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Amadou Salmone FALL, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Bakel, en remplacement de Monsieur Abdou Khadre Ndiack NDIAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Modou THIAM, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Matam, chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Linguère, en remplacement de Monsieur Latyr NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Diégui NGOM, Administrateur, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Louga, chargée des affaires administratives, est nommée Préfet du Département de Goudiry, en remplacement de Madame Awa Ndiaye DIOP, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Modou Mamoune DIOP, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région de Saint Louis chargé du développement, est nommé Préfet du Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Alioune Badara MBENGUE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamadou Lamine NGOM, Secrétaire d’administration, précédemment Adjoint au préfet du Département de Vélingara, est nommé Adjoint au préfet du Département de Dakar, en remplacement de Madame Ndioro SARR, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Modou SAMB, Secrétaire d’administration, précédemment Adjoint au préfet du Département de Médina Yoro Foulah, est nommé Adjoint au préfet du Département de Rufisque, en remplacement de Madame Ndèye Bintou THIAM, appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Moustapha NIANG, Secrétaire d’administration, précédemment Adjoint au préfet du Département de Fatick, est nommé Adjoint au préfet du Département de Pikine, en remplacement de Madame Ndèye Mossane NDOUR, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Ousseynou KABA, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Mampatim, Département de Kolda, est nommé Adjoint au préfet du Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Alioune SADJI, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Ibrahima AIDARA, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Tendouck, Département de Bignona, est nommé Adjoint au préfet du Département de Guinguinéo, en remplacement de Monsieur Moussa Télémaque SOW, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Georges Gabriel DIARRA, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Cas cas Département de Podor, est nommé Adjoint au préfet du Département de Oussouye, en remplacement de Monsieur Djibril NGOM, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Mamadou THIAM, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Bélé, Département de Bakel, est nommé Adjoint au préfet du Département de Tivaouane, en remplacement de Monsieur Amadou SARR, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Bou KAMARA, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Saldé, Département de Podor, est nommé Adjoint au préfet du Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Moustapha NIANG, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Ndèye SALL, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Baba garage, Département de Bambey, est nommée Adjoint au préfet du Département de Vélingara, en remplacement de Monsieur de Mamadou Lamine NGOM, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Pape Moustapha DIOUF, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Karantaba, Département de Goudomp, est nommé Adjoint au préfet du Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Modou SAMB, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mouhamadou Lamine THIAM, Secrétaire d’administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Bala, Département de Bakel, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, poste vacant ;



Monsieur Abdoulaye KHARMA, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Méouane, Département de Tivaouane, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndame, Département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Babacar Ibra MAR, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Amadou Tidiane NDIAYE, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Taïf, Département de Mbacké, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Fafacourou, Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Oumar DIBA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Oumar DIBA, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Fafacourou, Département de Médina Yoro Foulah, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Taïf, Département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Amadou Tidiane NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Sébastien SENGHOR, Instituteur, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Ngothie, Département de Kaolack, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé, Département de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Bassirou DIA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Bassirou DIA, Economiste Planificateur, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé, Département de Sédhiou, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ngothie, Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Sébastien SENGHOR, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Amadou SARR, Secrétaire d’administration, précédemment adjoint au préfet du Département de Tivaouane, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Bala, Département de Bakel, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Lamine THIAM, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Ndèye Bintou THIAM, Secrétaire d’administration, précédemment Adjoint au préfet du Département de Rufisque, est nommée Sous-préfet de l’Arrondissement de Rufisque Est, Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Abdoul Aziz DIAGNE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Madame Ndioro SARR, Secrétaire d’Administration, précédemment Adjoint au préfet du Département de Dakar, est nommée Sous-préfet de l’Arrondissement de Grand Dakar, Département de Dakar en remplacement de Monsieur Ibrahima NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Ndèye Mossane NDOUR, Secrétaire d’Administration, précédemment Adjoint au préfet du Département de Pikine, est nommée Sous-préfet de l’Arrondissement de Pikine Dagoudane, Département de Pikine en remplacement de Madame Khadidiatou SENE, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Amadou SALL, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Sagatta Djolof, Département de Linguère, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Méouane, Département de Tivaouane, en remplacement de Monsieur Abdoulaye KHARMA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Laïty DIOUF, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Ndiedieng, Département de Kaolack, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Lour Escale, Département de Koungheul, en remplacement de Monsieur Jean Marie KASSOKA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Abdoul Aziz Dabakh SY, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Fimela, Département de Fatick, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Pambal, Département de Tivaouane, en remplacement de Monsieur Ndiogou NDONG, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Bocar COULIBALY, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Fongolimbi, Département de Kédougou, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Sagatta Djolof, Département de Linguère, en remplacement de Monsieur Yankhouba Oumar Sidia SOW, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



