Nominations : Ismaila Madior Fall retourne au palais. Mankeur Ndiaye aux Affaires étrangères

08/03/2024 20:23

Ismaila Madior Fall est le nouveau Directeur de cabinet du chef de l'État Macky Sall. Le juriste quitte ses fonctions de ministre des Affaires étrangères et atterrit à la Présidence de la République. M. Fall avait également été ministre de la Justice.



Mankeur Ndiaye a été nommé ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. L'ancien ministre conseiller remplace Ismaila Madior Fall, nommé Directeur de cabinet du Président. Il ainsi retrouve un département qu'il connaît bien puisqu'il a occupé la fonction entre 2012 et 2017.