Nomination de Nourredin Bongo: une «monarchisation» du Gabon pour l'opposition

Au Gabon, quelques jours après un remaniement du gouvernement qui a notamment vu Brice Laccruche Alihanga quitter l'équipe puis être interpellé, Noureddin Bongo Valentin, le fils du président Ali Bongo Ondimba, a été nommé au poste de coordinateur général des affaires présidentielles.