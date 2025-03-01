Nomination de Déthié Fall : Saint-Louis tient son ministre dans le gouvernement Sonko

Originaire de Saint-Louis, Déthié Fall fait son entrée au gouvernement en tant que ministre des Infrastructures, à l’issue du remaniement du 6 septembre 2025. La ville tricentenaire , jusque-là garnie de directeurs généraux dont Diarra Sow à l’OLAC, Cheikh Bamba Dièye à l’AIBD, Modou Mbène Guèye à l’ASEPEX, ainsi que par ses députés à l’Assemblée nationale, compte désormais l’un de ses fils parmi les ministres.



Ancien bras droit d’Idrissa Seck et fondateur du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), Déthié Fall prend en charge le portefeuille des Infrastructures, un secteur stratégique confronté aux défis du désenclavement et de la modernisation du réseau routier.



Engagé aux côtés de la coalition présidentielle depuis plusieurs années, l’ancien enfant de troupe s’était illustré par son activisme durant la campagne des législatives anticipées de novembre 2024.



Ingénieur polytechnicien de formation, il avait auparavant occupé des responsabilités politiques de premier plan, notamment comme vice-président du parti Rewmi.



Sa nomination consacre un tournant dans sa carrière et confirme son ancrage au sein de la nouvelle majorité, tout en redonnant à Saint-Louis une représentation ministérielle de premier plan.



