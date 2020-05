Nomination : Macky récompense Pape Gorgui Ndong

Pape Gorgui Ndong est le nouveau Président du Conseil d’administration de SEN’EAU. Il remplace à ce poste Amadou Diallo. Pape Gorgui Ndong est un ancien ministre de la jeunesse et actuel maire de Pikine Ouest. Depuis le 1er janvier 2020, SEN’EAU est devenue la nouvelle société de gestion de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine.