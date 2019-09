Nomination : Babacar GAYE à la tête du conseil d’orientation de la DGPSN



Le responsable de l’Alliance pour la République (APR) dans la Langue de Barbarie devient le nouveau président du conseil d’orientation de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale.



Une décision prise par le président de la République, officialisée par le décret 2019-1459.



Dans la nouvelle disposition, le chef de l’Etat instruit le ministre des Finances et du Budget et le ministre du développement communautaire et de l'équité sociale de l’exécution du présent décret.



