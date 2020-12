Noël 2020: Les ferventes prières de l’Archevêque de Dakar pour que la COVID-19 s’éloigne à jamais

« Dieu s’invite chez nous pour établir sa demeure parmi nous. Que Dieu éloigne de nous le mal en ce Noël 2020 marqué par la pandémie. Que nous puissions bientôt louer librement le seigneur, chanter sa tendresse et sa miséricorde et lui manifester notre amour et notre reconnaissance. Dieu aime tellement l’homme qu’il ne peut se résoudre à le laisser se perdre. Sans cesse, il vient à sa rencontre. Vivons dans la communion, dans la paix et dans la joie », a recommandé l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye.





« Nous vivons des temps difficiles, il est vrai avec la pandémie du Covid-19. Notre vie familiale et sociale en est profondément marquée. Nos activités économiques, culturelles et nos dévotions cultuelles en sont profondément modifiées. C’est un temps d’épreuves qui nous fait faire l’expérience de nos limites », a déclaré l’archevêque de Dakar.





Il a aussi exprimé sa compassion à tous ceux qui ont été impactés par la maladie du coronavirus, ceux qui ont perdu leur travail et ceux qui peinent à joindre les deux bouts.