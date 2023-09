Niger : Le général Tchiani met en place une Commission pour traquer les « voleurs de la République »

22/09/2023 06:26

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tchiani a signé le mercredi 20 septembre 2023, une ordonnance portant création, missions, composition et modalités de fonctionnement d’une Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale (COLDEFF).



Selon les explications du porte-parole du CNSP, la Commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les orientations du gouvernement de la transition relatives à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, dans le respect des lois et règlements de la République.



Il s’agit principalement, selon le CNSP,, de recouvrer tous les biens publics illégalement acquis ou détournés.



Lefaso.net